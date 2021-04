"Vater des Euro"

Robert Mundell mit 88 Jahren gestorben

05.04.2021, 21:27 Uhr | lw, t-online

Robert Mundell: Der Ökonom ist in Italien verstorben. (Quelle: Itar-Tass/imago images)

Der "Vater des Euro" ist Medienberichten zufolge im Alter von 88 Jahren gestorben. Robert Mundell gilt als einer der wichtigsten Ökonomen der vergangenen Jahrzehnte.

Robert Mundell, auch bekannt als "Vater des Euro", ist tot. Wie die "Frankfurter Allgemeine" und mehrere internationale Medien übereinstimmend berichteten, ist der Wirtschaftsnobelpreisträger im Alter von 88 Jahren in Italien gestorben. Sein Tod wurde dem US-Nachrichtenportal "Bloomberg" zufolge von der Columbia University, wo Mundell emeritierter Professor war, bestätigt.

Mundell wurde 1932 in Kanada geboren und 1999 mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften für seine Arbeiten zur "Theorie optimaler Währungsräume" von 1961 ausgezeichnet. Der 88-Jährige war Professor für Ökonomik an der Columbia University und der Chinesischen Universität Hongkong.

Mundell erstellte Plan für gemeinsame Währung in Europa

Mundell war Berater einer Reihe internationaler Agenturen und Organisationen, darunter der Vereinten Nationen, des IWF, der Weltbank, der Europäischen Kommission und mehrerer Regierungen in Lateinamerika und Europa, des Federal Reserve Board, des US-Finanzministeriums und der Regierung von Kanada. Der Kanadier erstellte einen der ersten Pläne für eine gemeinsame Währung in Europa und wird deshalb "Vater des Euro" genannt.

Die meiste Zeit seiner Karriere als einer der wichtigsten Ökonomen der vergangenen Jahrzehnte verbrachte Mundell in den USA. Zuletzt lebte er Berichten zufolge in einem Schloss in der Toskana.