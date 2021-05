Frau stürzte aus Hochhaus

Iranische Polizei untersucht Tod von Schweizer Diplomatin

05.05.2021, 22:13 Uhr | dpa

Blick auf Teheran: Eine Schweizer Diplomatin stürzte in der iranischen Hauptstadt aus einem Hochhaus. (Quelle: Kaveh Kazemi/Getty Images)

Eine Schweizer Diplomatin stürzte in der iranischen Hauptstadt Teheran aus dem 18. Stock eines Hochhauses, die Gründe sind unklar. Nun ermittelt die Polizei.

Die iranische Polizei untersucht nach Angaben des Außenministeriums den Tod einer Schweizer Diplomatin in Teheran. "Die Polizei untersucht derzeit intensiv die Umstände, die zum Tod der Diplomatin geführt haben", sagte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Mittwochabend.



Das Außenministerium bedauere den "bitteren" Vorfall zutiefst und sei im ständigen Kontakt mit der Schweizer Botschaft, sagte Chatibsadeh. Die Leiche der Diplomatin sei weiterhin in der Gerichtsmedizin und werde nach Ende der Untersuchungen der Botschaft übergeben, sagte der Sprecher laut staatlicher Nachrichtenagentur IRNA.

Schweizerin stürzte aus 18. Stock

Der iranischen Polizei zufolge war die Diplomatin am Montagabend aus dem 18. Stock eines Hochhauses im Norden Teherans gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Ihre Leiche sei erst am nächsten Tag von ihrem Hausangestellten im Garten des Wohnkomplexes entdeckt worden. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Bern bestätigte den tödlichen Vorfall, machte aber keine näheren Angaben.

Laut informierten Quellen war die Frau in der Abteilung tätig, die die diplomatischen Interessen der USA im Iran vertritt. Nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Iran und den USA vor mehr als 40 Jahren vertritt die Schweiz die Interessen Washingtons in Teheran.