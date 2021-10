"Herzzerreißender" Fund

Drei verlassene Kinder und ein Skelett in Texas gefunden

25.10.2021, 14:08 Uhr | Kgl, t-online

Mysteriöser Fall in Texas: Am Sonntag wurden dort drei Kinder und ein Skelett gefunden. Bei dem Skelett könnte es sich um ein Geschwisterkind handeln. Viele Fragen sind noch offen.

Drei verlassene Kinder und ein Skelett wurden am Sonntag im US-Bundesstaat Texas gefunden. Das teilten die örtlichen Behörden mit. Die Kinder im Alter von 15, zehn und sieben Jahren wurden in einem Apartment-Komplex in der Stadtmitte Houstons gefunden, erklärte der Harris County Sheriff Ed Gonzalez auf Facebook. Das Skelett könnte von einem Kind stammen. Der Sheriff bezeichnete die Situation als "herzzerreißend".

Demnach wurde die Überprüfung durchgeführt, nachdem das 15-jährige Kind einen Anruf absetzte und erklärte, sein neunjähriger Bruder sei seit einem Jahr tot und läge im Raum nebenan. Das berichtet die lokale Nachrichtenplattform "click2houston".

Die Kinder sind womöglich schon seit Monaten, vielleicht sogar ein Jahr lang, dort. Davon geht die Polizei aus. "Mir wurde nicht gesagt, dass sie eingeschlossen waren, aber in dem Alter, haben sie offenbar füreinander gesorgt", so der Sheriff. Es werde nun versucht, die Eltern oder Verwandte zu finden. Die drei Kinder seien unterernährt und zeigten Anzeichen körperlicher Verletzungen. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.