Französischer Modedesigner Thierry Mugler ist tot

24.01.2022, 01:14 Uhr | AFP

Im Alter von 73 Jahren ist der französische Modeschöpfer Thierry Mugler gestorben. Er war bei vielen Stars aus der Unterhaltungsindustrie geschätzt, vor allem in den USA.

Der französische Modedesigner Thierry Mugler ist am Sonntag gestorben. "Mit großer Trauer" wurde der Tod des 73-Jährigen in der Nacht zum Montag auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. Mugler gehörte zu den großen französischen Modeschöpfern wie Yves Saint Laurent, Claude Montana und Jean Paul Gaultier. Viele Stars haben seine Kleider getragen, auch in jüngster Vergangenheit, darunter Kim Kardashian, David Bowie und Lady Gaga.

In den 1970er Jahren gründete er sein Modeunternehmen in Paris, Ende der 1990er gab er die Markenrechte an den Kosmetikkonzern Clarins ab. Später war er unter anderem als Autor und Regisseur tätig. Er hatte auch ein eigens Parfum geschaffen.