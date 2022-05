Immer wieder gibt es Menschen, die angetrunken auf der spanischen Insel Mallorca ihren Mut beweisen möchten. Zwei Männer sind am Freitag auf der Insel in den Tod gestürzt – und waren live im Netz zu sehen.

Zwei tödliche Stürze von Touristen innerhalb weniger Stunden haben auf Mallorca für großes Entsetzen gesorgt. Bei den Opfern handele es sich um einen 34 Jahre alten Briten und einen 31-jährigen Niederländer, berichteten Medien am Freitag unter Berufung auf die Polizei der spanischen Urlaubsinsel. Beide Tragödien ereigneten sich bereits am Donnerstag und seien "auf grobe Fahrlässigkeit" zurückzuführen, schrieb die Regionalzeitung "Diario de Mallorca". Die tödlichen Stürze wurden von Augenzeugen gefilmt und gingen im Netz viral. Im Fall des Niederländers wurde der Sturz in den Tod von der Partnerin live gestreamt. Die Polizei in Palma bestätigte auf Anfrage die Medienberichte.