Welthungerhilfe: "Millionen Menschen stehen am Rande einer Hungersnot"

Klimakrise und bewaffnete Konflikte sind Hungertreiber

"Zu den Folgen der Klimakrise kommen gewaltsame Konflikte, die den Hunger befördern. Ihre Anzahl hat in den letzten Jahren wieder zugenommen. Kriege haben massive Auswirkungen auf das ErnĂ€hrungssystem, weil etwa Felder niedergebrannt, LagerbestĂ€nde geplĂŒndert oder der Verkauf von Ernten eingeschrĂ€nkt werden", heißt es in dem Bericht.

Allein im Jahr 2021 hat die Welthungerhilfe nach eigenen Angaben in 36 LĂ€ndern mit 526 Auslandsprojekten rund 16,6 Millionen Menschen unterstĂŒtzt. Der Großteil der Hilfen, insgesamt 190,5 Millionen Euro, floss in Projekte in Afrika, gefolgt von 55,6 Millionen Euro und 13 Projekten in Asien sowie 6,3 Millionen Euro und zwei Projekten in SĂŒdamerika.