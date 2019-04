#Entegutallesgut

Polizei und Feuerwehr retten dutzende Küken an Ostern

23.04.2019, 09:49 Uhr | dpa, sth, t-online.de

Elf Küken in Siegburg: Polizisten haben die Tiere am Ostermontag aus dem Gleisbett gerettet. (Quelle: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin)

Diese flauschigen Küken sind an Ostern in Siegburg in Gefahr geraten. Sie waren nicht die Einzigen: Eine andere Entenfamilie in Wien steckte ebenfalls in der Falle.

Gleich zwei Rettungsaktionen am Oster-Wochenende: In Siegburg haben Polizisten am Ostermontag elf Küken gerettet. Die Tiere hatten sich ins ICE-Gleisbett am Hauptbahnhof verirrt. Darüber hatten Reisende die Beamten informiert, teilte die Bundespolizei Sankt Augustin mit.

Die Polizisten stiegen rechtzeitig herab und brachten die Küken in Sicherheit. Sie wurden dann der Feuerwehr Siegburg übergeben, die sich weiter um die Tiere kümmerte.







Wien: Entenmutter beobachtet Rettung ihrer Küken

Auch in Wien kamen Polizisten einer Entenfamilie zu Hilfe. Dort stand am Ostersonntag eine quakende Entenmutter auf einem Supermarkt-Parkplatz. Ihre Küken waren in ein Abflussrohr gefallen und kamen nicht mehr heraus.

Auch in Wien: Am Ostersonntag retten Einsatzkräfte elf Küken aus einem Abflussrohr. (Quelle: Unbekannt/LPD WIEN/dpa/dpa)



Die Polizisten konnten alle elf Küken retten, indem sie die Abfluss-Rinne vorsichtig mit Wasser spülten und die Tiere am anderen Ende auffingen.



Wiener Küken in der Falle: Die Helfer spülten die Tiere vorsichtig aus der Abfluss-Rinne heraus. (Quelle: Unbekannt/LPD WIEN/dpa/dpa)



Mit einer Transportbox wurde die Entenfamilie dann zu einem Teich in der Nähe gebracht und dort unverletzt in die Freiheit entlassen. Die Wiener Polizisten kommentierten das mit dem Spruch: "#Entegutallesgut".