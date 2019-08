"Vermeiden Sie hohes Gras"

Kobra in Herne bleibt verschwunden

27.08.2019, 21:27 Uhr | AFP, dpa, jmt

Herne in Nordrhein-Westfalen: Unter Hochdruck versucht man, eine giftige Kobra wieder einzufangen. (Quelle: dpa)

Giftige Kobra in Herne ausgebüchst

Seit Sonntag wird in Herne eine giftige Kobra gesucht. Vier Häuser wurden evakuiert und bleiben vorerst verschlossen. Jetzt sollen Spezialisten helfen.

In Herne wird weiter nach einer giftigen Kobra gesucht. Die bereits am Sonntag geräumten Häuser bleiben deshalb auch verschlossen, wie Ordnungsdezernent Johannes Chudziak sagte. Die 30 Bewohner können bis auf weiteres nicht in ihre Wohnungen zurück. Eine Fachfirma soll der Stadt jetzt helfen, die Schlange zu finden.

Das Tier befinde sich mit "sehr hoher Wahrscheinlichkeit" weiter in dem Gebäude, in dem es auf einem Flur gesehen worden war, sagte Chudziak. Er rief die Bevölkerung im Umfeld des Wohnhauses zu besonderer Aufmerksamkeit und Vorsicht auf: "Bleiben Sie möglichst auf befestigten Wegen und vermeiden Sie es, durch hohes Gras oder dichten Bewuchs zu gehen." Lärm und Erschütterungen sollen abschreckend auf die Schlange wirken. Wer die Schlange sehe, solle sich fernhalten und den Notruf wählen.





Die Schlange, eine hochgiftige Monokelkobra mit einer geschätzten Länge von mindestens 1,40 Metern, war am Sonntag im Treppenhaus von einer Bewohnerin entdeckt worden. Die Stadt vermutet, dass die Kobra aus der Wohnung eines Mieters stammt, wo der junge Mann rund 20 Giftschlangen hielt. Ihm wurde die Haltung der Schlangen mittlerweile untersagt. Am Montag wurden alle Tiere aus der Wohnung geholt. Der Mann hatte laut Stadt Herne bestritten, dass die Kobra aus seinen Beständen stamme.