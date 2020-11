Polizei rückt an

Dinslaken: Wildschwein randaliert in Kaufhaus

29.11.2020, 15:17 Uhr | dpa

Einen ungewöhnlichen Kunden hatte ein Kaufhaus in Dinslaken. Ein Wildschwein verschaffte sich Zutritt und sorgte für Chaos. Erst die Polizei beendete die Sauerei.

Ein Wildschwein hat in einem Kaufhaus in Dinslaken die Sau rausgelassen und für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das ausgewachsene Tier richtete am Samstag in dem Laden einen erheblichen Schaden an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Kunden seien auf Tische und Stühle geflüchtet und auch die Polizisten mussten sich zwischenzeitlich vor dem aufgeschreckten Tier in Sicherheit bringen. Verletzt wurde den Angaben nach aber niemand.

Zuvor war das Schwein am Samstagnachmittag mehrmals gegen die automatische Eingangstür des Kaufhauses im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen gelaufen. Es habe sich wohl selbst in der Glasfront erkannt und sein Spiegelbild gerammt, ehe es in den Laden eindrang. Das Tier flüchtete schließlich wieder ins Freie. "Das Schwein hat mit seinem Ausflug viel Aufsehen erregt", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. "Es wurde an dem Nachmittag noch an verschiedenen Orten in der Stadt gesichtet."

Facebook-Nutzer teilten Fotos und Videos von den Orten, an denen das Schwein zu sehen war. Die meisten Nutzer äußerten Mitleid mit dem flüchtenden Tier: "Hat sich wohl verlaufen" und "das arme Schwein sieht sehr panisch aus", kommentierten die Dinslakener. Zuletzt sei das Wildschwein am späten Nachmittag an einem Waldstück gesehen worden, hieß es. Nach Einschätzung des zuständigen Jägers gehe von dem Schwein keine weitere Gefahr aus, teilte die Polizei mit. Es werde sich von dem erlittenen Stress erholen.