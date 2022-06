Auf der Urlaubsinsel RĂĽgen hat es sich ein Walross am Strand gemĂĽtlich gemacht. Das Besondere: Zuvor war noch nie ein Tier dieser Art in der Region gesehen worden.

An einem Strand auf der Ostseeinsel RĂĽgen ist erstmals ein Walross gesichtet worden. Am Donnerstagmorgen habe ein aufmerksamer Beobachter dem Deutschen Meeresmuseum in Stralsund das lebende, mehr als zwei Meter lange Tier gemeldet, teilte das Museum am Abend mit. Es sei die erste Sichtung an der vorpommerschen OstseekĂĽste.