Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

am Ende entscheiden oft die Bilder. Über Gefühle und Ängste, über den Erfolg und Misserfolg von Narrativen, sogar über den Ausgang von Debatten und Wahlen. Sie beeinflussen Menschen sehr viel direkter als geschriebene oder gesprochene Worte. Einerseits, weil sie universell und unmittelbar zu verstehen sind. Andererseits, weil sie als faktische Zeitzeugnisse gelten. Dokumente, die zeigen sollen, was wirklich war, und so jedem Menschen die Möglichkeit geben, selbst zu interpretieren, was er sieht.

Tausende Bilder wurden vor, während und nach dem Attentat auf Ex-Präsident Donald Trump gemacht. Doch vor allem ein Foto verbreitete sich danach rasant: Trump mit Blut im Gesicht, von mehreren Sicherheitsleuten umklammert, die Faust zum Himmel gereckt. Im Hintergrund weht die US-Flagge. Sein Mund ist geöffnet. Auf Videos kann man nachvollziehen, was er in diesem Moment sagt: "Fight!", also "Kämpft!".

Für Trump-Anhänger und -Wahlkämpfer, aber auch für die Medien und speziell Macher der Titelseiten ist dieses Bild ein Traum. Im Chaos entstandene Perfektion. Ein Foto, in dem nicht nur die gesamte Geschichte dieses Attentats gipfelt, sondern ein ganzes Universum von Botschaften liegt.

Da wäre rein faktisch die Nachricht: Trump, auf den gerade mehrfach geschossen wurde, lebt. Der Ex-Präsident blutet, er ist verletzt, aber nicht allzu schwer. Und er will sich offensichtlich nicht einschüchtern oder aufhalten lassen von den Schüssen auf ihn. Er wird weitermachen.

Noch mächtiger aber sind die Botschaften darüber hinaus. Weg vom Faktischen steht da die Siegerpose Trumps im Mittelpunkt. Für seine Anhänger ist der Ex-Präsident der Unbeugsame, der Mächtige, der Held, der trotz aller bestätigten Vorwürfe, trotz aller Gerichtsprozesse gegen ihn für sie auch der nächste US-Präsident ist. Mehr Messias als Mensch. Triumph pur.

Für seine Gegner allerdings steht da Trump, der Demokratie-Zerstörer, der Hass-Verbreiter, weiter gestärkt und trotz aller Anwürfe gegen ihn der nun noch wahrscheinlichere Sieger der US-Wahl. Mehr Monster als Mensch. Gefahr pur.

Dieses Bild zu zeigen, hat seine Berechtigung. Es sagt viel über Trump, über seine Botschaften an seine Anhänger, über die Gewalt und die Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft, über das Attentat, über den US-Wahlkampf in der Vergangenheit und vermutlich noch mehr in der Zukunft.

Doch dieses Bild und seine so fleißige Verbreitung in den sozialen wie in den etablierten Medien ist eben auch Sinnbild für vieles, was falsch läuft in unseren Debatten. Und das nicht nur in den USA, sondern ebenso in Europa und Deutschland. Es ist Sinnbild für eines unserer größten Probleme, ja, es ist selbst ein Problem.

Denn es lässt vergessen, dass Trump eben kein Monster ist und auch kein Messias – sondern ein Mensch. Einer, der blutet, der Angst haben, der verletzt werden und sterben kann. Der Kinder und Familie hat, die um ihn und um ihre eigene Sicherheit bangen, die weinen, sich fürchten und verzweifelt sein können. Trump will das selbst: Der Mann, der ganz genau um die Macht von Bildern weiß, hat die Geste schließlich sehr bewusst gesetzt. Und seine Anhänger verbreiten sie schon jetzt überall im Netz – und offenbar sogar bereits auf T-Shirts.

Genau das aber ist das Problem: Der Mensch wurde in den letzten Jahren in den Diskursen immer stärker verdrängt. Es geht nur noch um Freund-oder-Feind-Denken. Einfache Schablonen für eine komplizierte Welt, die Menschen das Menschsein doppelt vergessen machen: mit Blick auf den politischen Gegner und beim eigenen Handeln.

So werden Zerrbilder generiert, übermenschliche Dämonen in den Köpfen kreiert oder Gegner zu bloßen Gegenständen degradiert. Es gibt Tausende Beispiele dafür, was sich gerade Politiker und ihre Anhängerschaft gegenseitig antun: So beschimpfte Trump US-Präsident Joe Biden bereits als "böse", als "krank", als "Faschisten", als "Vollidioten" und "kaputten Haufen Mist". Andersherum bezeichnete Biden Trump als "Trottel", "Jammerlappen" und "Straßenköter". Und ihre Anhänger gehen noch weiter, sowohl in Worten als auch in selbstbearbeiteten Collagen, die das Netz fluten.

Und nein, in Deutschland ist das nicht viel anders. Noch ein wenig zurückhaltender vielleicht, massive Grenzüberschreitungen sind hierzulande zum Glück noch etwas verpönter. Aber zumindest im verbalen Kampf rechts gegen links stehen wir den USA in Rohheit nur noch in wenig nach.

Die AfD, über die ich für t-online regelmäßig schreibe, versteht sich auf diese Verrohung besonders gut. Als "Koksnasen", "Kinderschänder" und zuhauf als "Volksverräter" beschimpfen sie und ihre Anhänger ihre Gegner, drohen damit, sie zu "richten" oder zu "entsorgen" – und entmenschlichen immer und immer wieder sexuelle und religiöse Minderheiten. Sie profitieren von Angst und Schrecken, rau und gewaltvoll ist ihr Ton. Ebenso rau und gewaltvoll kann es für politisch Andersdenkende oder Journalisten bei ihren Demonstrationen werden.

Doch die andere Seite, das gehört zur Wahrheit unbedingt dazu, antwortet oft genug auf demselben Niveau: Hämisch gefreut wird sich, wenn eine Torte in das Gesicht von Beatrix von Storch klatscht – dabei ist das ganz einfach: ein tätlicher Angriff. Zum AfD-Parteitag in Essen Ende Juni schafften es durch Blockaden von Gegendemonstranten hindurch viele AfD-Politiker nur dank massivem Polizeiaufgebot und -schutz. Auch Journalisten, die für AfD-Delegierte gehalten wurden, wurden eingekesselt und angegangen, und mehr als 20 Polizisten wurden verletzt.

Feinde und Aggression auf allen Seiten. Massiv verstärken diesen Trend weltweit die sozialen Netzwerke, wo Lügen, Verschwörungstheorien und Angstbilder kursieren, die mit der Realität rein gar nichts mehr zu tun haben. Belogen, in die Ecke getrieben, zu Selbst- und Lynchjustiz aufgefordert fühlt man sich, ist man erst einmal in die falsche Blase gerutscht. Und die Hetzer in diesen Blasen drehen nach dem Trump-Attentat noch weiter auf.

So aber geht es nicht. So gehen die elementarsten Regeln des menschlichen Miteinanders verloren, so reiten wir uns selbst geradewegs in den Abgrund. Gerade jetzt, wo drei Landtagswahlen vor der Tür stehen, die Desinformation wie politischen Streit in Deutschland anheizen dürften wie nie zuvor, sei daran erinnert: Mensch ist Mensch, unabhängig von politischer Gesinnung. Und jedem gebührt ein Mindestmaß an Respekt. Beleidigungen verbieten sich, jede Form von Gewalt erst recht.