Majestätische Demokraten

Zu den liebenswerten Schrullen der Briten gehört die pompöse Parlamentseröffnung. Heute ist es wieder so weit: König Charles III. wird sich in einer vergoldeten Kutsche und in Begleitung von berittenen Gardisten vom Buckingham Palace zum House of Lords begeben, um im Hermelinmantel und mit der Imperial State Crown auf dem Haupt die King's Speech zu verlesen, in diesem Fall die Regierungserklärung des neuen Premierministers Keir Starmer. Erwartet wird, dass die Labour-Regierung, die nach 14 Jahren in der Opposition wieder am Ruder ist, ein ganzes Feuerwerk an Gesetzesinitiativen verkünden lässt. Mehr als 35 Entwürfe sind in Vorbereitung, wobei im Zentrum die Bemühungen stehen, das Wirtschaftswachstum in Schwung zu bringen. So sollen schnellere Planfeststellungsverfahren den Wohnungsbau ankurbeln. Außerdem stehen die Abgabe von Kompetenzen an die englischen Regionen und eine Reform der Strafjustiz auf der Prioritätenliste. Klingt ähnlich dynamisch wie hierzulande.