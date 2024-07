Der Haushaltsentwurf für 2025 steht – enthält aber noch immer eine Milliardenlücke. Was passiert, wenn sich diese nicht schließen lässt, erklärt Finanzminister Lindner im Interview.

In fast allen Bundesländern sind schon Schulferien, auch der Bundestag hat sich in die Parlamentspause verabschiedet. Normalerweise könnten in der Hauptstadt die meisten jetzt abschalten, könnte das nachrichtenarme "Sommerloch" beginnen.

Doch die Zeiten sind nicht normal, vor allem nicht für Christian Lindner (FDP). Statt Urlaubsvorbereitungen zu treffen, hatte der Finanzminister in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun. In Windeseile musste er einen Haushaltsentwurf aufstellen, den das Kabinett am morgigen Mittwoch beschließen will. Grund für den Zeitdruck: Mit den Ampelspitzen Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Grüne) hatte er sich erst auf den letzten Drücker auf einen Finanzrahmen für das kommende Jahr sowie auf ein umfassendes Paket zur Belebung der Wirtschaft geeinigt.

Vor dem formellen Haushaltsbeschluss erklärt Lindner im t-online-Interview, wie die schwierigen Gespräche mit Scholz und Habeck abliefen, warum es nächstes Jahr trotz Sparvorgaben mehr Budget fürs Bürgergeld gibt und wieso hoch qualifizierte Zuwanderer Steuervorteile bekommen sollen.

t-online: Herr Lindner, sind Sie ein Schaf im Wolfspelz?

Christian Lindner: Als Tiervergleich höre ich öfters eher was vom Falken.

Anfang des Jahres gaben Sie den strengen Zuchtmeister, sprachen mit Blick auf den Haushalt 2025 viel vom Sparen und Priorisieren. Jetzt aber bringen Sie einen Etatentwurf ins Kabinett ein, der rund 30 Milliarden größer ist, als es die Finanzplanung ursprünglich vorsieht.

Das sind makroökonomische Entwicklungen, denn die Priorisierung ist erreicht. Der Haushaltsentwurf stärkt die Bildung, denn wir finanzieren zum Beispiel mit einer Milliarde Euro jährlich das Startchancenprogramm für die Schulen. Es gibt Rekordinvestitionen für Infrastruktur, inklusive Autobahnen, Schiene und digitale Netze. Wir stellen eine Sicherheitsmilliarde für Bundespolizei bis Zoll bereit. Bei der Bundeswehr liegen wir oberhalb des Zwei-Prozent-Ziels, damit weit vor Frankreich und Italien. Das alles finanzieren wir nicht mit Steuererhöhungen oder Ausnahmen von der Schuldenbremse. Stattdessen werden die Bürgerinnen und Bürger in den kommenden beiden Jahren bei der Lohn- und Einkommensteuer um rund 23 Milliarden Euro entlastet.

Können Sie mir eine einzige echte Sparmaßnahme nennen?

Die Aufgabe war, die Ausgabenwünsche der Ministerien auf den Finanzplan zu begrenzen. Das ist gelungen. Denn die Ausgaben dürfen nicht schneller wachsen, als die Menschen und die Wirtschaft in der Lage sind, den Wohlstand zu erwirtschaften. Alles andere wäre nicht nachhaltig.

Für den Sozialetat Ihres Kollegen Hubertus Heil gilt das nicht, der wächst sogar um 3,5 Milliarden Euro an. Wollten Sie nicht eigentlich gerade dort "umschichten"?

Auch dort wurden die Wünsche nach Mehrausgaben deutlich begrenzt. In einer alternden Gesellschaft, angesichts der gegenwärtigen Wachstumsschwäche und vor dem Hintergrund gesetzlicher Leistungen ist das ein wichtiges Zwischenergebnis. Wir erreichen das unter anderem, indem der fordernde Charakter des Bürgergelds neu betont wird – zum Beispiel mit Sanktionen bei Verstößen gegen die Mitwirkungspflicht. Außerdem wird es eine Nullrunde beim Regelsatz geben, was ebenfalls Anreize fürs Arbeiten setzt: Anfang nächsten Jahres wird, wie gesagt, die arbeitende Bevölkerung bei der Einkommensteuer entlastet, hat also mehr Netto vom Brutto, während der Regelsatz der Grundsicherung gleich bleibt. Dadurch steigt der Lohnabstand. Das ist auch eine Stärkung der Leistungsgerechtigkeit, die viele Menschen beim Bürgergeld in Frage gestellt haben.

Wie viele Bürgergeldempfänger sollen durch all das zusätzlich in Arbeit kommen?