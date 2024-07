vor knapp zwei Wochen wirkte der Ausgang des Wahlkampfs um das Amt des US-Präsidenten für viele lächerlich offensichtlich. Donald Trump entging bei einem gescheiterten Attentat knapp dem Tod, als eine Kugel seinen Kopf verfehlte und ihn nur leicht am Ohr traf. Statt geschockt zu flüchten, richtete sich der 78-Jährige auf, reckte die Faust in die Luft und rief dreimal "Kämpft!", ehe ihn die Sicherheitsleute vom Tatort wegführten.

Doch rund zwei Wochen später – wir sind jetzt wieder in der Gegenwart – stellt sich die Lage im Wahlkampf ganz anders dar. Denn der Kandidat der Demokraten heißt nicht mehr Joe Biden, sondern aller Voraussicht nach Kamala Harris . Die macht jetzt gewaltigen Druck auf Trump und die Republikaner. Davon zeugen nicht nur die mehr als 200 Millionen Dollar eingenommener Spenden, sondern auch 170.000 neue Wahlhelfer, die Harris freiwillig unterstützen wollen. Unser Kolumnist Uwe Vorkötter schreibt zu Recht: All diese Ereignisse haben zusammen eine unübersichtliche, ja chaotische Lage herbeigeführt .

All diese Ereignisse zeigen aber auch: Wer jetzt meint zu wissen, wer diese US-Präsidentschaftswahl gewinnen wird, droht sich lächerlich zu machen. Denn dieser Wahlkampf zeigt auf spektakuläre Weise, wie schnell vermeintliche Wahrheiten überholt sein können. Und bis zum Wahltag gibt es noch zahlreiche Unwägbarkeiten, die das Ergebnis in die eine oder andere Richtung bewegen können.

Es sind Worte, die sicherlich bei der Kernwählerschaft von Vance und Trump Eindruck machen. In einem knappen Rennen gegen Harris dürften solche Aussagen aber die entscheidenden unschlüssigen Wähler in der Mitte abschrecken. Bereits nach dem Parteitag hatte der Nachrichtensender CNN gemeldet, dass Vance laut Umfragewerten der unbeliebteste Vizekandidat seit mehr als 40 Jahren ist. Tatsächlich wird in den USA bereits darüber spekuliert, ob Trump womöglich Vance schon bald wieder austauscht.

Ein anderer Kandidat als Nummer zwei könnte die Lage der Republikaner erneut verändern. Bei den Demokraten ist man dagegen noch gar nicht so weit: Kamala Harris hat sich auf ihren Vize-Kandidaten bisher nicht festgelegt. Um weitere Wählergruppen anzusprechen, dürfte die Wahl wohl auf einen weißen Mann fallen, der eher in der Mitte Wählerstimmen holen könnte. Verschiedene Namen kursieren, wie die der Gouverneure Josh Shapiro (Pennsylvania), Andy Beshear (Kentucky) oder der von Verkehrsminister Pete Buttigieg .

Die Wahl sollte gut überlegt sein. Denn auch das zeigt der Fall Vance: Jedes noch so kleine oder große Detail in der Biografie eines "Running Mate" könnte den Erfolg der Kampagne gefährden.

Noch viel wichtiger als die Vizes bleiben natürlich Trump und Harris selbst. Wie Trump als Wahlkämpfer und Präsident agiert, ist bereits bekannt. Wie die Justiz in den kommenden Monaten über sein Wirken in den vergangenen Jahren urteilt, wird sich bald zeigen. Zwar hatte der Supreme Court der USA zuletzt entschieden, dass Präsidenten während ihrer Amtszeit eine Teilimmunität genießen. Was das allerdings für Trump bedeutet, haben mehrere Gerichte bislang nicht abschließend beurteilt. Am 18. September – und damit noch weit vor dem Wahltag – wird etwa das Strafmaß in seinem Schweigegeldprozess um die ehemalige Pornodarstellerin Stephanie Clifford alias "Stormy Daniels" erwartet.