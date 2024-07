Tiere sorgen für Kotflut an Bädern und Seen

Wie stark ist Russland? Diese Frage ist nicht nur für die angegriffene Ukraine entscheidend, sondern auch für die westlichen Demokratien. Denn wir befinden uns allesamt im Visier des Kremlregimes, Wladimir Putin weiß genau um die psychologischen Schwachstellen unserer Gesellschaften. Diese Warnung spricht Timothy Snyder aus, führender Historiker und einer der besten Kenner Osteuropas.

Warum wird Russland so überschätzt? Was würde eine Wiederwahl Donald Trumps für die Welt bedeuten? Und warum ist es noch lange nicht an der Zeit, die Hoffnung aufzugeben? Diese Fragen beantwortet Timothy Snyder im Gespräch.

t-online: Professor Snyder, überschätzen oder unterschätzen wir Russland?

Timothy Snyder: Putins System ist ziemlich brüchig. Sein Regime lässt unsere Vorstellungskraft für sich arbeiten. Zu 75 Prozent findet alles, was wir Russland zutrauen, lediglich in unseren Köpfen statt. Im Falle Deutschlands werden es eher 85 Prozent sein. Wir überschätzen Russland und sein Regime völlig.

Diesem Regime gelingt es aber mit Erfolg, in den westlichen Staaten mit Desinformation für Irritation und Angst vor einer Eskalation zu sorgen.

In mancher Hinsicht ist das Regime klug, etwa darin, dass diese Leute rücksichtslos einschätzen können, wo unsere psychologischen Schwachstellen liegen. Dann drohen sie uns einfach mit Dingen, von denen sie wissen, dass sie uns bremsen werden. Im Falle Deutschlands erinnern sie an den Zweiten Weltkrieg und appellieren an den Frieden, wenn es um Amerika geht, versuchen sie, den Kalten Krieg heraufzubeschwören und schüren die Angst vor einem Atomkrieg.

Alles mit dem Ziel, die westliche Unterstützung für die Ukraine ins Wanken zu bringen?

Darin besteht Putins Hoffnung. Russland kann die Ukraine im Moment militärisch nicht überwältigen, deswegen geht es darum, den Nachschub an Waffen zu unterbinden. Der Weg dahin besteht darin, in unsere politischen Systeme und Köpfe einzudringen. Das ist Russlands einzige Hoffnung auf den Sieg, das ist der Grund, warum wir es überschätzen. Wie stellen sie das aber an? Sie versuchen, ihre Leute in den westlichen Staaten an die entscheidenden Stellen zu hieven.

Zur Person Timothy Snyder, Jahrgang 1969, lehrt Geschichte an der Yale University im US-Bundesstaat Connecticut und ist Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaft vom Menschen in Wien. Snyder ist einer der führenden Intellektuellen der USA, als Historiker hat er vor allem die Geschichte Osteuropas und des Holocaust erforscht. Sein Buch "Bloodlands. Europa zwischen Hitler und Stalin 1933–1945" avancierte zum Bestseller. Nach "Über Tyrannei. Zwanzig Lektionen für den Widerstand" erscheint am 19. September 2024 Snyders neues Werk "Über Freiheit" bei C.H. Beck. Essays von Snyder finden sich bei Substack, so hier über "Political Violence".

Für wie erfolgreich halten Sie diese russischen Versuche?

Russland ist erfolgreicher, als uns lieb sein kann. Es gibt ja mittlerweile ausreichend Untersuchungen, die belegen, dass manche europäische Politiker und auch Journalisten buchstäblich für Russland gearbeitet haben. Auch in Amerika sind wir gegen russische Beeinflussung alles andere als gefeit. Putins Regime spielt mit uns.

Und hofft auf die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus?

Daran ist Putin sehr gelegen. Neben diesen Leuten, die buchstäblich Agenten der russischen Macht sind, hat Donald Trump noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Wenn Trump zurückkehren sollte, wird das ziemlich schlecht für die USA, ziemlich schlecht für die Ukraine, aber auch für Europäer und Deutsche sein. Putin wartet auf Trump, daraus macht er keinen Hehl, Trump ist Russlands Mann. Denn Trump würde die Demokratie weiter beschädigen.

Wie wäre die Vorgehensweise?

Wir müssen uns auf einiges gefasst machen. Trump wird im Falle einer erneuten Präsidentschaft wahrscheinlich behaupten, dass der Krieg gegen die Ukraine die Schuld der Nato sei. Putin hätte berechtigte Beschwerden gehabt, Kim Jong Un, der nordkoreanische Diktator, sei eine sehr kluge Person. Warum? Weil Kim mit Gewalt regiert. Mit Trump drohen vier weitere Jahre, in denen sich Amerika in einer Art untergeordneter Position befände. Es wäre eine gute Zeit für autoritäre Regime weltweit.

Welches Interesse eint diese Regime bei allen Unterschieden?