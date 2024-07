Die Inflation in Deutschland steigt wieder leicht, doch die Gemüsepreise zeigen einen erheblichen Preisrückgang. Besonders Kartoffeln sind günstiger geworden.

Die Inflation in Deutschland steigt wieder leicht. Im Juli lagen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats , wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Damit endet zunächst der Trend von allmählich fallenden Inflationsraten: Noch im Juni hatten die Statistiker einen Anstieg der Verbraucherpreise um 2,2 Prozent verzeichnet nach 2,4 Prozent im Mai, jeweils im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Auch zum Vormonat Juni zogen die Preise im Juli an, wenn auch nur leicht um voraussichtlich 0,3 Prozent, wie das Statistikamt weiter mitteilt. Doch merkt man als Verbraucher die gestiegene Teuerungsrate an der Supermarktkasse?

t-online füllt für Sie den Warenkorb und schaut sich die Entwicklung zum Vormonat an. Dafür notiert unsere Redaktion in regelmäßigen Abständen die Preise für ausgewählte Produkte im Rewe-Onlineshop und in Filialen der Supermarktkette.