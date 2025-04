Türken stehen auf

Während die türkische Regierung damit gerechnet hatte, dass die Proteste nach kurzer Zeit wieder abebben würden, hat sich die oppositionelle CHP, die Partei von İmamoğlu, zum Ziel gesetzt, die Großkundgebungen zu verstetigen. Trotz Bayram-Ferien soll die nächste Demonstration in der Bosporus-Metropole schon heute stattfinden. Zusätzlich soll der Unmut der Zivilgesellschaft nun jeden Samstag in einer anderen türkischen Großstadt auf die Straße getragen werden; zunächst in Trabzon am Schwarzen Meer. Wenn die Demokratieverteidiger durchhalten, könnte das Ende der Ära Erdoğan tatsächlich näher rücken.

Bild des Tages

Das Problem von Bielefeld ist, dass es diese Stadt gar nicht gibt. Das wissen auch die Bielefelder, weshalb sie bekanntlich eine Stadt gebaut haben, um zu vertuschen, dass diese eigentlich gar nicht existiert. Soweit das Allgemeinwissen. Sonderbar ist allerdings, dass es in dieser nichtexistenten Stadt einen Fußballverein namens Arminia geben soll, der angeblich (so hat es jedenfalls das Fernsehen gebracht) den weltberühmten Club Bayer Leverkusen gestern Abend in einem wichtigen Spiel besiegt haben soll. Sogar so wichtig soll dieses Spiel gewesen sein, dass die drittrangigen Bielefelder Kicker, die es eigentlich gar nicht geben kann, dank ihres Erfolgs nun das Endspiel des DFB-Pokals erreicht haben. Dort würden sie entweder auf den famosen VfB Stuttgart oder auf die Marketingmannschaft aus Leipzig treffen, was hitzköpfige Fußballfans so oder so als "Knaller-Finale" besingen würden. Nüchterne Zeitgenossen hingegen wissen natürlich: Das alles ist großer Humbug. Was nicht ist, kann auch nicht werden. Jetzt muss das nur noch jemand den Bielefeldern verklickern.