"Wir stehen vor einem Umbruch"

Reichlich Vorschusslorbeeren für den Nachfolger – über die sich Lies bei der Pressekonferenz am Nachmittag sichtlich freut. Tatsächlich gilt Lies, 57 Jahre alt, in der SPD als Pragmatiker. Führende Genossen bezeichnen ihn als "Problemlöser" und "Anpacker".

Und Lies weiß, was auf ihn zukommt. Statt in Schönfärberei übt er sich am Dienstag in nüchternem Realismus. Eine Methode, die er sich bei seinem Vorgänger Weil abgeschaut haben dürfte. "Wir stehen vor enormen Herausforderungen", so Lies. Dabei gehe es um mehr als nur um die Sicherung politischer Mehrheiten in Niedersachsen. "Wir spüren nicht zuletzt mit der Bundestagswahl, dass die Ränder immer stärker werden und wir uns Sorgen machen müssen, ob eine demokratische Mitte auf Dauer die Substanz hat."

Lies wolle daher dafür eintreten, dass in zentralen Themen eine "fraktionsübergreifende Zusammenarbeit" im niedersächsischen Landtag möglich sei. Die Menschen müssten spüren, dass sich etwas zum Besseren verändere. Es gehe um die Begrenzung der irregulären Migration, aber auch um Bildung und Digitalisierung. Die "schwierigen Zeiten" seien nicht vorbei, so Lies: "Wir stehen vor einem Umbruch."

"Ein zugewandter Macher"

Die Aufgaben, die vor Lies liegen, sind vielfältig. So investiert Niedersachsen seit Jahren zu wenig in seine Infrastruktur, die Gewaltkriminalität ist zuletzt gestiegen, das Vertrauen der Bürger in die Lösungskompetenz der Politik sinkt, wie überall in der Republik.

2027 wird in Niedersachsen gewählt. Lies hat also zwei Jahre Zeit, sich als Ministerpräsident zu profilieren, die Statik der Landes-SPD zu erhalten und den negativen Bundestrend umzukehren. Schafft er das? Aus der SPD erhält Lies am Dienstag demonstrative Rückendeckung. Generalsekretär Miersch nennt Lies einen "starken Nachfolger", der die Linie Weils fortführen und eigene Impulse setzen werde.

Auch Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger findet wohlwollende Worte für den Nachfolger – formuliert aber auch klare Erwartungen: "Olaf Lies hat die große Chance, Niedersachsen in den nächsten Jahren zu prägen und bei der nächsten Landtagswahl die SPD-Führung zu behaupten." Die souveräne und geschlossene Art des Übergangs sei "schon mal ein gutes Zeichen".