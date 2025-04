200.000 Menschen werden heute in Rom erwartet, manche Beobachter sprechen auch von 300.000. Katholische Christen aus aller Welt, Laien, Würdenträger und mehr als 130 Kardinäle erweisen dem verstorbenen Papst Franziskus bei dessen Bestattung in der Basilika Santa Maria Maggiore die letzte Ehre. Auch viele Staatenlenker reisen an, Frank-Walter Steinmeier und Olaf Scholz sind darunter, Emmanuel Macron und Donald Trump.