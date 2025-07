Eine einzige Brigade als Blitzableiter, reicht das? Es muss reichen.

Bei der Waffenschau wurde Klingbeil vom Schützen- zum Spähpanzer gelotst, vom Transport- zum Kampfpanzer. Sie alle standen blitzblank gesäubert in der Sonne, herausgeputzt für die Beschau durch den deutschen Vizekanzler. Vom Kampfpanzer Leopard-2 ist Klingbeil besonders angetan. Der Kommandant des Monstrums mit der 120-Millimeter-Kanone nennt ihn das "Herzstück des Heeres", das nicht Spaß mache, sondern auch "ordentlich Action". Klingbeil grinst. Einmal durfte er auch schon in einem Leo mitfahren, erzählte er, "beeindruckend" sei das gewesen. Ein Sozialdemokrat ohne Berührungsängste mit Waffen oder Soldaten – das sollte die Botschaft an dieser Stelle sein. Sie kam an.

Man musste in diesem Moment kurz an Olaf Scholz denken, der im Februar 2024 beim Spatenstich einer neuen Munitionsfabrik von Rheinmetall mit verzogener Miene eine Artilleriegranate berührte. Er tat das ohne Not, und es wirkte, als würde ihm gleich die Hand abfallen.

Klingbeil schien in Rukla bewusst einen Sozialdemokraten neuen Typs verkörpern zu wollen (manche würden sagen alten Typs), einer, der sich in der Truppe wohlfühlt und da auch zeigen will. Beim Thema Verteidigung gibt Klingbeil den Anti-Scholz.

Doch Dienstagabend war Schluss. Klingbeil musste zurück nach Berlin. Zu Hause wartete auf ihn ein Haushalt voller Risiken.

Heimatfront Haushalt

Eben noch an der Nato-Ostflanke, jetzt wieder in der deutschen Innenpolitik. Am Vormittag legt Finanzminister Klingbeil dem Kabinett seinen Haushaltsentwurf für 2026 zur Abstimmung vor. Und hat sich noch eine kleine Gemeinheit für die Kollegen überlegt.

Obwohl die Koalition angesichts von Rekordschulden in Saus und Braus zu leben scheint, ist das Gegenteil richtig: Die Regierung muss sparen, und zwar richtig. Bis 2029 klafft ein Haushaltsloch von 172 Milliarden Euro. Diesen kommunikativen Grundwiderspruch – Sondertopf-Prasserei versus Sparsamkeit – muss vor allem der Finanzminister ausbaden.

Klingbeil will daher den Kabinettstermin zum Anlass nehmen, seinen Kollegen ins Gewissen zu reden. Die schwarz-rote Kampfgemeinschaft funktioniert noch nicht so, wie Klingbeil sich das wünscht. "Es gilt, in allen Ressorts eine strikte Ausgabendisziplin walten zu lassen", heißt es in der Vorlage zum Haushaltsentwurf. "Neue Vorhaben stehen unter Finanzierungsvorbehalt."

Doch nicht alle halten sich an Klingbeils Spardiktat. Ausgerechnet die CDU-Minister zeigen sich uneinsichtig, versuchen, höhere Ausgaben in ihren Ressorts durchzusetzen. Manch einer schaltet gar den Kanzler ein, um den eigenen Etatwünschen mehr Wumms zu verschaffen. Vorerst vergeblich. Klingbeil will hart bleiben.