Kanzler Olaf Scholz: Russland kann Turbine sofort haben

Schon im Dezember 2021 habe Scholz im Ministerium gefragt, was passiere, wenn kein Gas mehr fließe. Deshalb habe man auch schnell reagieren können. "Wir werden Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nehmen", sagt Scholz. Das diene der Vorbereitung. Doch es müsse auch Gas eingespart werden. "Ich merke auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie Gas sparen wollen."

Habeck: "Lügen einem ins Gesicht"

Nach Angaben des Kremls hoffe Russland angesichts der gedrosselten Gaslieferungen durch die Pipeline auf eine rasche Rückkehr der reparierten Gasturbine. Die Turbine solle dann in die Gasverdichterstation Portowaja eingebaut werden, danach könnten die Arbeiten für die Wiederinbetriebnahme laufen, hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag gesagt.

Gemäß Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist die Turbine seit dem 18. Juli in Deutschland. Alle Papiere lägen vor, er habe sie selber in der Hand gehabt, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstagabend in Bayreuth. Russland aber weigere sich, die Turbine ins eigene Land zu holen. "Sie lügen einem ins Gesicht", sagte Habeck. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer "Farce".