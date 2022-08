Ukraine-Krieg: So will Russland von der brenzligen Lage im Süden ablenken

Doch auch symbolisch ist Cherson für Russland von Bedeutung: Seit Beginn der groß angelegten Invasion Ende Februar ist es die einzige Gebietshauptstadt, die erobert werden konnte.

In den vergangenen Wochen gelang es den ukrainischen Truppen, Brücken und Bahnstrecken in der Region zu beschädigen – und damit wichtige russische Nachschubrouten. Am Wochenende sorgten dann neue Berichte für Aufsehen: Russische Kommandeure in der Region sollen sich von ihren Kommandoposten auf der rechten Dnipro-Seite auf die linke Seite des Flusses zurückgezogen haben, so der ukrainische Gouverneur der Region Mykolajiw, Vitaliy Kim. Das berichtete unter anderem die ukrainische Zeitung "The Kyiv Independent". Hier lesen Sie mehr dazu.

Russische Pontonfähren auf dem Dnipro nahe Cherson: Der Ukraine ist die Beschädigung strategisch wichtiger Brücken gelungen. (Quelle: IMAGO/RIA Novosti)

Ein Rückzug des russischen Kommandos aus Cherson könnte darauf hindeuten, dass sich bald auch russische Truppen von dort zurückziehen – oder dass Russland einen ukrainischen Gegenangriff mit hohen Verlusten für die eigene Seite erwartet.

So erklärte der ukrainische Regionalabgeordnete Serhij Chlan am Sonntagmorgen: "Russland verlegt seine Kommandozentralen vom rechten ans linke Flussufer, da ihnen klar ist, dass sie im Falle einer Eskalation nicht rechtzeitig evakuiert werden können." Das liege an den beschädigten oder zerstörten Brücken in der Region. "Die einzige Möglichkeit für die Besatzer, den Fluss zu überqueren, sind Pontons in der Nähe der Antoniwski-Brücke", fügte der Politiker hinzu. Diese reichten für den russischen Bedarf jedoch nicht aus.

Auch die britischen Geheimdienste sehen die russische Position in Cherson deutlich geschwächt. Über die zwei Hauptstraßenbrücken könne mutmaßlich keine erhebliche militärische Ausrüstung mehr in die russisch besetzen Gebiete westlich des Flusses transportiert werden, hieß es am Samstag vom britischen Verteidigungsministerium.

Die Ausdehnung der russischen Armee in der Ukraine (Quelle: ha)

Selbst nach weiteren Reparaturen würden die Brücken voraussichtlich eine Schwachstelle des russischen Militärs bleiben. Der Nachschub und die Versorgung für Tausende russische Truppen auf der Westseite des Dnipro sei damit von zwei provisorischen Fährverbindungen abhängig.