Ukraine-Krieg: Erneut Explosionen auf der Krim

Ein Munitionsdepot auf der russisch besetzten Krim ist am Dienstag explodiert. Das berichtet die russische Agentur Tass. Das Munitionslager befindet sich in der Siedlung Majskoje im Norden der Halbinsel. Bereits zuvor meldete eine andere staatliche Nachrichtenagentur RIA von einer Explosion in einem Umspannwerk in Dschankoj 20 Kilometer westlich von Majskoje.