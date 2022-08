Russischer Militärexperte: "Wahrscheinlicher, dass sie uns besiegen"

Der 49-Jährige gilt als Fachmann für die russische Armee, hat mehrere Bücher zu militärgeschichtlichen Themen geschrieben und berät seit vielen Jahren das russische Verteidigungsministerium. Umso erstaunlicher klingt Ruslans schonungslose Analyse des Ukraine-Feldzugs in einem Interview mit der russischen Beratungsfirma Prisp, das in deutscher Übersetzung auch im Fachblog "Konflikte&Sicherheit" erschien. In dem Interview zeichnet Ruslan ein düsteres Bild für Kriegsherr Wladimir Putin – und warnt vor einer "dramatischen Zuspitzung der Situation" für die russische Armee bis zum Ende des Sommers.

Ruslan sieht große Defizite

Zunächst beklagt Ruslan den Zustand der russischen Luftwaffe, die über keinen einzigen Kampfjet der neuesten Generation und "nicht über genügend Präzisionswaffen und moderne Zielgeräte" verfüge. So müssten die russischen Bomber entweder so tief fliegen, dass sie in die Reichweite feindlicher Kämpfer gerieten oder so hoch, dass ihre Bomben nutzlos würden. Auch die russischen Panzer haben laut Ruslan wenig Chancen gegen moderne Panzerfäuste wie NLAW, Javelin oder Matador: "Selbst unser modernster Panzer, der T-90, ist eine Modifikation des veralteten T-72", gibt Ruslan zu bedenken.