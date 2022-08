Aktualisiert am 19.08.2022 - 03:08 Uhr

Offener Brief an Scholz: Handwerker fordern Sanktionsstopp

Eine Handwerkergewerkschaft in Sachsen-Anhalt hat einen Brief an den Kanzler verfasst. Darin fordern sie das Ende der Sanktionen gegen Russland.