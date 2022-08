Selbstmörderische Missionen, Plünderungen und ein polnischer Gangster als Kommandeur: Es sind schwere Vorwürfe, die ausländische Kämpfer in der Ukraine gegen ihre Einheit erheben und in einem 78-seitigen Bericht zusammengetragen haben. Doch ihre Beschwerden bei der politischen Führung in Kiew blieben offenbar monatelang ungehört, und so wandten sich die Freiwilligen jetzt an die Zeitung "The Kyiv Independent".