Russischer Folterknast in Oleniwka: Ukrainer berichtet von Martyrium

Der Name Oleniwka steht für eines der schlimmsten mutmaßlichen Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine. In der Nacht zum 29. Juli verbrannten mindestens 53 ukrainische Gefangene in dem berüchtigten Straflager, mehr als 100 wurden verletzt. Moskau behauptete, die Ukrainer hätten das Gefängnis bombardiert, doch das haben Fachleute als Lüge entlarvt. Wahrscheinlicher ist, dass russische Soldaten den Schlafsaal der Gefangenen niederbrannten, um die Spuren ihrer Verbrechen zu tilgen. Doch jetzt berichtet ein früherer Insasse vom Leiden und Sterben in Oleniwka.