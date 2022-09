Britischer Freiwilliger in Ukraine getötet

Ein 48-jähriger Brite ist offenbar im Einsatz in der Ukraine von russischen Truppen getötet worden. Seine Einheit soll bereits in der vergangenen Woche in einen Hinterhalt geraten sein, berichtet die "Daily Mail". Craig Mackintosh hatte sich am 24. März als Freiwilliger den Kämpfern in der Ukraine angeschlossen und war als Sanitäter im Einsatz.