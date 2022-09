Russland kauft Munition von Nordkorea: Ukrainische Strategie erfolgreich?

US-Beamter: Vorgang zeigt Verzweiflung in Moskau

Ein US-Beamter schätzt die Situation des russischen Militärs ähnlich ein: Der Vorgang deute auf die Probleme der russischen Armee hin und zeige die Verzweiflung in Moskau . Immer wieder war es der ukrainischen Armee eigenen Angaben nach in den vergangenen Wochen gelungen, russische Munitionsdepots zu zerstören.

Kreml-Chef in Kaliningrad : Putin irritiert mit bizarrer Szene – und erntet Häme

Die Tatsache, dass Russland sich an Nordkorea wende, zeige demnach, dass "das russische Militär in der Ukraine weiterhin unter schweren Versorgungsengpässen leidet, die zum Teil auf Exportkontrollen und Sanktionen zurückzuführen sind", sagte ein US-Beamter. Russland könnte demnach auch in Zukunft militärische Ausrüstung aus Nordkorea bestellen.