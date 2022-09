Ukraine-Krieg: Selenskyjs knallharte Abrechnung mit Russland

Als Reaktion auf den jüngsten ukrainischen Vormarsch im Nordosten des Landes hat die russische Armee am Sonntag die zivile Infrastruktur der Region mit Raketen beschossen. In Charkiw wurde dabei eines der größten Wärmekraftwerke des Landes getroffen, in vielen Städten in der Ostukraine fiel der Strom aus. Präsident Selenskyj verurteilte die Attacken mit besonderen Worten.