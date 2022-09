Ukraine-Krieg: Lambrecht sieht noch keinen Wendepunkt

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht will trotz der jüngsten Erfolge der ukrainischen Streitkräfte noch nicht von einem Wendepunkt sprechen. "Es ist auch schwer einzuschätzen, denn wir wissen nicht, wie die Russen jetzt darauf reagieren", sagte Lambrecht der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. "Aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Erfolg, der zur Destabilisierung Russlands beitragen wird."

Zuvor hatte sich auch der Bundeswehrinspekteur General Eberhard Zorn zurückhaltend zur Lage der Ukraine geäußert. Er könne bislang keine echte Gegenoffensive erkennen: "Ich bin mit den Begriffen vorsichtig", sagte er in einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin "Focus", das am Samstag erscheinen wird. Er sehe allenfalls Gegenstöße, mit denen man Orte oder einzelne Frontabschnitte zurückgewinnen, aber nicht Russland auf breiter Front zurückdrängen könne.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen Tagen strategisch wichtige Orte im Osten des Landes zurückerobert. In seiner nächtlichen Videobotschaft hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, die ukrainischen Streitkräfte hätten in diesem Monat bislang rund 8.000 Quadratkilometer an Gelände befreit.