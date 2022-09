Bericht: Putin lehnte zu Kriegsbeginn Deal mit Ukraine ab

Uneinigkeit besteht dabei über den genauen Zeitpunkt, zu dem eine Übereinkunft erreicht worden sei. Zwei der drei Insider berichten, dass Putin kurz nach Beginn der russischen Invasion über den Deal in Kenntnis gesetzt wurde – laut der dritten Person habe Putin schon vor dem 24. Februar davon gewusst. Kosak hat sich den Informationen zufolge noch drei Tage vor Beginn des russischen Angriffes bei einem Treffen des Nationalen Sicherheitsrates gegen eine Eskalation des Ukraine-Konflikts ausgesprochen.

Kreml-Sprecher: "So etwas ist nie passiert"

Putin hatte vor dem Krieg wiederholt behauptet, dass die Nato durch die Aufnahme neuer Mitglieder in Osteuropa immer näher an die Grenzen Russlands heranrücke und das Bündnis sich darauf vorbereite, auch die Ukraine unter ihren Einfluss zu bringen. Dies stelle eine existenzielle Bedrohung für Russland dar und zwinge ihn zu einer Reaktion – eine Argumentation, an der Moskau bis heute festhält.