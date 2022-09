Wladimir Klitschko über Ukraine-Krieg: "Wenn wir fallen, fallt ihr auch"

Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn beobachtet Wladimir Klitschko in der deutschen Gesellschaft eine Müdigkeit. Der Boxweltmeister wirbt für Unterstützung.

Wladimir Klitschko hat Deutschland zu Ausdauer bei der Unterstützung im Krieg gegen Russland aufgefordert. Für das Ende des Krieges "müssen wir noch viel kämpfen", sagte der Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko dem Nachrichtenmagazin "Focus" und ergänzte: "Mit wir meine ich die Ukrainer an der Frontlinie, aber auch alle Europäer. Wenn wir fallen, fallt ihr auch."

Dabei sieht Klitschko auch Deutschland in der Verantwortung. "Ich verspüre, dass die deutsche Gesellschaft nach einem halben Jahr Krieg müde wird", sagte der Boxweltmeister. Dennoch brauche die Ukraine die Unterstützung. Letztendlich säßen alle in einem Boot. "Eines Tages wird Deutschland langfristig von dieser kurzfristig notwendigen Hilfe profitieren", so Klitschko weiter.