Klingbeil: Leopard-Panzer kämen wegen Ausbildungdauer für Ukraine zu spät

In der Debatte um Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine betonte SPD-Chef Lars Klingbeil, dass sich die Bundesregierung einig sei, der Ukraine derzeit keine Panzer des Typs Leopard 2 zu liefern. Klingbeil argumentierte, dass die Ausbildung an diesen modernen westlichen Kampfpanzern viel zu lange dauere, um in der jetzigen Phase des Krieges einen Effekt haben zu können. Ukrainische Soldaten hätten auch bei der Ausbildung an der Panzerhaubitze 2000 selbst gebeten, länger ausgebildet zu werden als geplant, sagte der SPD-Chef.