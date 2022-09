Waffenlieferungen an die Ukraine: Ex-Nato-General kritisiert Scholz scharf

Scholz verteidigte am Samstag dennoch die Entscheidung der Bundesregierung , keine Schützen- oder Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Es gelte für Deutschland der Grundsatz, keine Alleingänge zu machen, sagte er dem "Deutschlandfunk".

"Wenn diese Waffen nicht ankommen, ist die Niederlage vorprogrammiert"

Dem stellt sich der ehemalige Nato-General Egon Ramms entschieden entgegen. "Ich bin der Auffassung, dass wir der Ukraine alles liefern sollten, was wir ermöglichen können", sagte er am Freitag im "Deutschlandfunk". "Einfach aus dem Grunde, weil auch unsere Freiheit, unsere Rechtsstaatlichkeit, unsere Demokratie in der Ukraine verteidigt wird. Und wir sollten ein Interesse haben, dass die Ukraine diese Verteidigung erfolgreich durchführt", so Ramms.