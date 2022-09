Russland zieht U-Boote wegen Sicherheitslage von Krim ab

Die Schiffe der Schwarzmeerflotte seien aus ihrem Heimathafen Sewastopol in die südrussische Hafenstadt Noworossijsk verlegt worden, teilte das Verteidigungsministerium in London am Dienstag mit. Die Kilo-Klasse sind konventionell betriebene U-Boote vor allem aus den 80er-Jahren. Die russische Schwarzmeerflotte ist traditionell auf der Krim stationiert.