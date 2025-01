So brach er in Richtung Donbass auf. Mit dabei war auch Sergej Filbert, ein prorussischer Blogger und YouTuber. Seinen Kanal "Druschba FM" betrieb Filbert zeitweilig mit der Putin-Propagandistin Alina Lipp. Für einen weiteren Kanal namens "Stimme Deutschlands" übersetzte er vorzugsweise AfD- und Wagenknecht-Reden ins Russische. Am US-Standort Ramstein bei einer Anti-Nato-Demo lief Filbert ganz vorne mit. Er ist Aktivist und gut vernetzt.

Bei Kontakten in Moskau suchte er mit Baab Rat. Baab selbst räumte dann ein: "Menschen, die das Referendum organisiert haben", hätten ihnen gesagt: "Steigt doch zu den Wahlbeobachtern in den Bus, da melden wir euch an als journalistisches Begleitpersonal".

Platz dürfte gewesen sein. Eine Gruppe von drei AfD-Politikern mit Begleitung war gerade auf der Anreise wieder umgedreht, weil die Parteispitze Sturm gelaufen war gegen deren Wahlbeobachter-Plan. Baab waren angeblich keine Zweifel am Vorgehen zu den Referenden gekommen: "Wir dachten, das sei eine gute Idee", erzählte er nach der Rückkehr in einem Interview. "Wir haben gar nicht gedacht, dass jemand uns als Wahlbeobachter verkaufen könnte." Ihnen sei auch von den Kontaktpersonen im Moskauer Regierungsapparat gesagt worden, hinter der Grenze könnten sie dann nach der Einreise wieder machen, was sie wollten. "Das haben wir dann auch gemacht."

Acht Wahllokale besucht

Sie wollten dann offenbar in weiten Teilen das machen, was das Programm der Wahlbeobachtermission vorsah. Baab besichtigte nach seinen Angaben fünf Wahllokale in Lugansk und drei in der Oblast Donezk und erzählte auf Bühnen und vor Kameras davon. Es sei sinnvoll, "dass Journalisten auch ihre Erfahrung berichten und erzählen, was sie gesehen und erlebt haben", so Baab in einem Interview. Er machte also das, was die offiziellen Wahlbeobachter auch taten.