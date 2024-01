Aktualisiert am 28.01.2024 - 10:51 Uhr

Die Ukraine setzt offenbar Steuerungsdrohnen ein, die Befehle an Kamikazedrohnen geben. Ein russischer Soldat berichtet über die Schwarmtaktik.

Ein russischer Soldat hat in einem Video berichtet, wie er eine Attacke ukrainischer Drohnen beobachtet hat. Er ist Teil der Reservetruppen, wie die russische Tageszeitung Izvestia schrieb. Das Video wurde auf der Plattform X (ehemals Twitter) in einer Übersetzung des unabhängigen Projekts "War Translated" verbreitet, das über den Ukraine-Krieg recherchiert.

"Dieser russische Soldat war offenbar Zeuge eines 'Schwarmes' ukrainischer FPV-Drohnen, der von einer Drohnenkönigin angeführt wurde, die auf russische Stellungen herabstieg und mit der Bombardierung begann", schrieb Nutzer Dmitri von "War Translated" in einer Bildunterschrift zu dem Video.

Es seien zehn Drohnen im Einsatz gewesen. Eine weitere Drohne, die er als "Königin" bezeichnete, sei in größerer Höhe geflogen. Diese habe nach seinen Schilderungen die Drohnen in Position gebracht und das Signal zum Angriff gegeben.

Technisch gesehen scheint es sich bei dieser Mutterdrohne um einen Aufklärer und Verstärker zu handeln, der Signale an die kleineren, mit schwächeren Empfängern ausgerüsteten Kampfdrohen weiterleitet.

"Wenn eine große Mutterdrohne ein Ziel entdeckt, heben die Kamikazes ab, manchmal mehrere Meter vom Ziel entfernt, und greifen an", sagte der ungenannte Soldat. Das Problem dieser ukrainischen Taktik: Wenn die "Königin" ausgeschaltet wird, kann ihr ganzer Schwarm neutralisiert werden.

Die Ukraine setzt vermehrt Drohnen im Kampf gegen russische Truppen und deren Ausrüstung ein. Sogenannte FPV-Fluggeräte basieren meist auf kommerziellen Modellen, die umgerüstet worden sind. FPV steht für "First Person View", auf Deutsch Sicht aus der Ich-Perspektive. An ihnen können Sprengladungen befestigt werden, sie werden dann als Kamikazedrohnen eingesetzt. Sie sind wegen ihrer geringen Größe kaum von Radar auszumachen. Außerdem werden sie in der Aufklärung eingesetzt. Größere Modelle können auch weite Strecken fliegen, andere sind als Überwasserdrohnen eingesetzt.