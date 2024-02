Aktualisiert am 09.02.2024 - 12:57 Uhr

Ermittler spüren acht ukrainische Kinder in Russland auf

Internationale Ermittler haben gemeinsam mit Europol die Aufenthaltsorte von acht möglicherweise entführten ukrainische Kindern in Russland aufgedeckt. Die Kinder seien vermutlich während der russischen Invasion in das Nachbarland deportiert worden, teilte die niederländische Polizei am Freitag mit.