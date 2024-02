"Man muss Scholz nur drohen, schon knickt er ein"

"Müssen selbst eskalieren, damit Putin deeskaliert"

Damit meint Kiesewetter vor allem die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine, die der Kanzler am Montag ausgeschlossen hatte. Die Taurus-Absage und das kategorische Ausschließen von Bodentruppen seien Fehler und das zeige die "Achillesferse" des Bundeskanzlers. "Man muss Scholz nur drohen – und schon knickt er ein", erklärte der CDU-Politiker. So mache Scholz Deutschland "zum Spielball Putins". "Wir müssen mehr tun und unsere Bevölkerung darauf vorbereiten", so Kiesewetter.

Der Bundeskanzler hatte am Montag sein Nein zur Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine erklärt. "Was an Zielsteuerung und an Begleitung der Zielsteuerung vonseiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden", hatte Scholz gesagt. "Das, was andere Länder machen, die andere Traditionen und andere Verfassungsinstitutionen haben, ist etwas, was wir jedenfalls in gleicher Weise nicht tun können." Das führte in Großbritannien zu empörten Reaktionen, ein Abgeordneter warf Scholz einen "schweren Missbrauch von Geheimdienstinformationen" vor.