Wladimir Putin zieht im Ukraine-Konflikt bei seiner Rede zur Lage der Nation rote Linien – und droht dem Westen mit einem Atomkrieg. Der Kremlchef möchte damit die Nato spalten, aber er verärgert auch seinen wichtigsten Partner.

Es ist ein Auftritt, der Beobachter sehr an die mehrstündigen Monologe der früheren Generalsekretäre der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion erinnert. Wladimir Putin spricht am Donnerstag in seiner Rede zur Lage der Nation über die aktuellen Herausforderungen Russlands. Die Propaganda-Ansprache des Kremlchefs in Moskau wirkt jedoch eher wie ein Schulreferat. Putin liest viel von seinen Aufzeichnungen ab, streut hin und wieder eine Folie mit Zahlen ein. Die Stimmung im Saal wirkt gedämpft, die vom Kreml ausgewählten Gäste blicken stundenlang emotionslos hoch zum Präsidenten. Gelegentlich gibt es höflichen Applaus.

Für Putin geht es auch darum, die Stimmung in Russland zu verbessern. Die russische Armee ist in der Ukraine zwar aktuell in der Offensive, aber das Land befindet sich nun seit zwei Jahren im Krieg – mit Hunderttausenden Toten. Auch deshalb nutzt der russische Präsident erneut die Gelegenheit, um Russland als Opfer des Westens zu präsentieren und um der eigenen Bevölkerung Geldgeschenke in Aussicht zu stellen.

Einerseits verzichtet Putin an diesem Donnerstag auf große Ankündigungen, aber seine Rede gibt Aufschluss über die aktuellen Ängste des russischen Präsidenten. So zieht er im Ukraine-Konflikt rote Linien für den Westen und droht mit einem Atomkrieg. Putin wirkt siegessicher, mit seinen Drohgebärden dürfte er aber vor allem auch seinen wichtigsten Partner China verärgern.

Putin ist siegessicher, droht aber trotzdem

Vor allem bei einem Teil seiner Rede wird es plötzlich eisig im Saal. Putin blickt finster ins Publikum, als er dem Westen vorwirft, die Gefahr eines Nuklearkonflikts heraufzubeschwören. "Sie sollten endlich begreifen, dass auch wir über Waffen verfügen, die Ziele auf ihrem Territorium treffen können", meint Putin. Es ist eine Drohung, wie sie der Kreml seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 nicht mehr oft ausgesprochen hat.

Der Hintergrund ist klar: Im Westen wird zumindest darüber gesprochen, dass Soldaten aus Nato-Staaten auch in der Ukraine eingesetzt werden könnten. Das hatte der französische Präsident Emmanuel Macron am Montagabend überraschend nicht mehr ausgeschlossen – und die russische Propaganda nutzt diesen Vorstoß aus. Putin spricht an diesem Donnerstag darüber, dass der Westen "koloniale Gelüste" habe, er überall auf der Welt nationale Konflikte schüre.

Damit stellt der russische Präsident, der selbst am 24. Februar 2022 den Angriffsbefehl auf die Ukraine gab, Russland als Opfer dar. Er geht weiter auf Konfrontationskurs zur Nato und zeigt keinerlei Verhandlungs- und Kompromissbereitschaft – zumindest im Ukraine-Konflikt nicht. Er sieht angesichts der militärischen Lage keine Notwendigkeit, seinen Kurs zu ändern. Gemeinsam stark bis zum Sieg, ohne Rücksicht auf eigene Verluste.

"Sie haben über die Möglichkeit gesprochen, westliche Militärkontingente in die Ukraine zu schicken", sagt Putin in seiner Rede. Ein solcher Schritt hätte für die betreffenden Länder "tragische" Folgen, warnt er. "Alles, was sie sich derzeit einfallen lassen, womit sie die Welt erschrecken, schafft die reale Gefahr eines Konflikts mit dem Einsatz von Atomwaffen, was die Zerstörung der Zivilisation bedeutet."