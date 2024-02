An diesem Montag blieb also vor allem ein Eindruck: Scholz zieht eine rote Linie, Macron sprengt diese nur wenige Stunden später. Ein fatales Signal für die deutsch-französische Achse in diesem Konflikt.

Die Wut auf Macron in Regierungskreisen ist entsprechend groß. Scholz selbst drückte es diplomatisch aus, schloss aber am Dienstag eine Entsendung von Bodentruppen aus Nato-Staaten in den Ukraine-Krieg kategorisch aus. Bei dem Treffen am Montagabend in Paris habe man besprochen, "dass das, was von Anfang an untereinander und miteinander festgelegt worden ist, auch für die Zukunft gilt, nämlich dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von Nato-Staaten dort hingeschickt werden", sagte der Kanzler in Freiburg.

Soldaten sollen nicht an Kampfhandlungen teilnehmen und laut der Bundesregierung beispielsweise auch keine Zieldaten von Raketensystemen aus der Ferne eingeben. Scholz tritt damit in den offenen Widerspruch zu Macron. Ein einiges Europa sieht anders aus.

Wichtiger als Bodentruppen: Lieferung von Munition und Raketen

SPD-Außenpolitiker Michael Roth wurde deutlicher. "Das ist eine Phantomdebatte, die der Ukraine in ihrer sehr schwierigen Lage überhaupt nicht weiterhilft", sagte er t-online. "Im Gegenteil: Es schadet der Ukraine sogar, wenn wir uns jetzt nicht endlich auf das konzentrieren, was sie dringend braucht." Ausreichend "Waffen, Munition und Ausbildung". Auch der Grünen-Politiker Anton Hofreiter bilanzierte: "Im Agieren von Scholz und Macron zeigt sich leider, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit auf höchster Ebene nicht rund läuft", sagte er t-online. "Wir brauchen dringend eine gemeinsame europäische Initiative für das, was jetzt in der Ukraine gebraucht wird."

Beide sprechen einen wichtigen Punkt an: Die Ukraine braucht dringend mehr Munition, besser heute als morgen. Die Lage an der Front ist für die Verteidiger schlecht, Russland gab am Dienstag die Eroberung einer weiteren Ortschaft in der Nähe von Awdijiwka im Südosten der Ukraine bekannt.