Für die Ukraine ist die Situation an der Front weiterhin prekär. Knapp zwei Wochen nach der russischen Eroberung des ostukrainischen Awdijiwka haben Kiews Soldaten große Probleme, die Frontlinie in der Region zu stabilisieren. Harte Kämpfe fänden entlang der Linie der Dörfer Tonenke, Orliwka, Semeniwka und Berdytschi statt, teilte der ukrainische Oberbefehlshaber, Olexander Syrskyj, bei Telegram mit.

Eine Hiobsbotschaft bekam der ukrainische Generalstab unterdessen aus der Region Cherson. Dort waren Eliteeinheiten des 73. Maritimen Sondereinsatzzentrums am frühen Mittwochmorgen in einen russischen Hinterhalt geraten. Offenbar kamen etliche Soldaten dabei ums Leben, wie unter anderem die "Kyiv Post" berichtet.

In der Nähe der Tendra-Nehrung, einer unbewohnten Insel im Südosten der Oblast Cherson, wollten die Spezialeinheiten mit fünf Schlauchbooten auf einer Sandbank landen, gerieten dabei jedoch in einen Hinterhalt russischer Streitkräfte. Drei der Boote wurden versenkt, wobei laut "Kyiv Post" 20 Soldaten starben.

Blutverschmierte Schlauchboote

Schwierige militärische Phase für die Ukraine

Kiews neuer Oberbefehlshaber, Generaloberst Syrskyj, ist unterdessen extra an den Frontabschnitt im Donezker Gebiet gereist, um sich einen Überblick über die Lage bei Awdijiwka zu verschaffen. Auch er warf mehreren Kommandeuren Fehleinschätzungen vor. Dadurch seien die ukrainischen Einheiten in Bedrängnis geraten.

Syrskyj sieht sich seit seinem Amtsantritt Anfang Februar nicht nur mit einem eklatanten Mangel an Munition und militärischem Personal konfrontiert. Er muss auch den Umbau der Kommandostrukturen innerhalb der ukrainischen Armee koordinieren. So hatte Selenskyj unter anderem auf wichtigen Positionen verhältnismäßig junge Kommandeure benannt.

Der Führungswechsel fällt in die für die Ukraine vielleicht schwierigste Periode seit Kriegsbeginn vor zwei Jahren: Russland ist an vielen Abschnitten der Front überlegen, Wladimir Putins Truppen versuchen noch vor den Wahlen in Russland Mitte März, weitere prestigeträchtige Erfolge einzufahren. Die Ukraine hingegen will um jeden Preis einen Durchbruch der russischen Armee durch ihre Verteidigungslinien verhindern.