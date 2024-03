Leben auf der Krim "Das ist das einzige logistische Problem" dpa , Von Ulf Mauder 11.03.2024 - 13:35 Uhr Lesedauer: 7 Min. Angriff auf die Krim (Archivbild): Im russischen Angriffskrieg schlägt die Ukraine immer häufiger zurück. "Die häufigen Luftalarme setzen uns zu", sagt eine Bewohnerin. (Quelle: IMAGO/Mulch) News folgen

Vor zehn Jahren entriss Russland der Ukraine die Krim unter Bruch des Völkerrechts. Heute hinterlässt der Krieg Spuren. Eine Reise über die als Militärziel diskutierte Krim-Brücke auf die Halbinsel.

An der Uferpromenade von Sewastopol sind die Gehwege stellenweise aufgerissen wie nach einem Drohneneinschlag. Aber Passanten betonen, die Schäden stammten nur von einem schweren Wintersturm – und nicht von ukrainischen Angriffen. "Nicht fotografieren, die Bucht", raunzt dann gleich eine ältere Frau. Zu sehen sind Flugabwehrsysteme auf alten Festungsanlagen der in den vergangenen Jahrhunderten oft umkämpften Hafenstadt. "Wir sind wachsam hier gegen Saboteure und Spione."

Immer wieder gibt es Angriffe aus der Ukraine, die ihre vor zehn Jahren von Russland annektierte Halbinsel zurückerobern will. Im Blickpunkt steht dabei besonders auch im Osten der Krim die 19-Kilometer lange Kertsch-Brücke, über die Züge rollen – auch bis nach Sewastopol. Großes Thema ist die Brücke wieder, seit in einem von den Russen abgehörten Gespräch Luftwaffenoffiziere der Bundeswehr diskutieren, wie sie etwa mit deutschen Taurus-Marschflugkörpern zerstört werden könnte. Taurus-Lieferungen aus Deutschland stehen absehbar nicht an. Die Ukraine will dennoch die Verbindung der Krim zu Russland kappen.

Sewastopol – Heimat der Schwarzmeerflotte seit 240 Jahren

In der Bucht von Sewastopol, in der einige Kriegsschiffe ankern, herrscht gespannte Ruhe. Barrieren schwimmen auf der Oberfläche. Sie sollen Angriffe von Überwasserdrohnen abwehren, um die hier seit 240 Jahren beheimatete russische Schwarzmeerflotte zu schützen. Moskau hatte zwar die Krim 1954 an die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik übertragen, behielt aber Einfluss. Unter anderem mit dieser von Kiew auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht beendeten Tradition der russischen Flotte in Sewastopol begründet Moskau bis heute den Anspruch auf die Krim.

Als Russland vor zehn Jahren nach dem Sturz des moskaufreundlichen Präsidenten Viktor Janukowitsch in Kiew seinen Einfluss hier endgültig zu verlieren drohte, zog Kremlchef Wladimir Putin blitzartig in knapp einem Monat die Annexion durch – unter Bruch des Völkerrechts. Mindestens sechs Menschen starben. Am 18. März 2014 besiegelte er die Eingliederung der Krim mit mehr als zwei Millionen Einwohnern in die Russische Föderation. Kaum ein Staat erkennt das an.

Zum Jahrestag ist die Anspannung in Sewastopol mit den Händen greifbar. Der Schock sitzt tief, nachdem die Ukraine in ihrem Kampf gegen Putins Angriffskrieg mehrere russische Kriegsschiffe versenkt hat. "Die häufigen Luftalarme setzen uns zu, ich kenne schon mehrere Schutzbunker von innen", erzählt die Mittvierzigerin Irina. Sie steht auf dem prachtvollen Nachimow-Prospekt am Hotel Sewastopol. Von dort ist auch das durch einen ukrainischen Angriff zerstörte Hauptquartier der Schwarzmeerflotte zu sehen.

Das Dach ist zertrümmert, das Gemäuer eingerissen; Gesteinsbrocken liegen auf dem Rasen. Der Schaden ist massiv – aber kein Vergleich zu den todbringenden Zerstörungen, mit denen Russland seit Beginn der Invasion am 24. Februar 2022 weite Teile der Ukraine überzieht.

Putin-Plakate vor der Wahl in der Fußgängerzone

Wer mit Passanten spricht, findet fast durchweg stoisch kämpferische Bewohner, obwohl selbst Behörden einräumen, dass es "Saboteure" gebe, die den ukrainischen Kampf für eine Rückeroberung der Halbinsel unterstützen. Offen sprechen Menschen in Sewastopol über ihre Trauer um die Gefallenen; viele bedauern die zerrissenen Bande zu Familienangehörigen in der Ukraine. Trotzdem überwiegt bei vielen der Stolz, Teil Russlands, einer Atommacht, zu sein.

"Wladimir Putin hat uns gerettet", sagt ein Rentner an der ewigen Flamme, die an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg erinnert. Der Senior freut sich, anders als früher seien die Renten höher – und stabil.