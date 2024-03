Weil Kanzler Scholz Taurus-Lieferungen an die Ukraine ablehnt, erwägen die Briten einen Ringtausch mit ihren Storm-Shadow-Raketen. Was können die beiden Waffensysteme?

Dies lehnt die Bundesregierung , allen voran Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), ab. Scholz begründet dies mit der Sorge, dass Deutschland dadurch in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden könnte. Dabei ergibt sich die Skepsis des Kanzlers zum Teil wohl auch direkt aus den technischen Unterschieden zwischen den deutschen und britischen Flugkörpern. Doch was können Taurus und Storm Shadow überhaupt leisten? Und inwiefern unterscheiden Sie sich? Ein Überblick.

Was sind Marschflugkörper?

Storm Shadow wurde von Großbritannien und Frankreich entwickelt und 2003 auf den Markt gebracht. In Frankreich sind die Flugkörper unter der Abkürzung SCALP bekannt. Frankreich und Großbritannien haben jeweils schon Raketen an die Ukraine geliefert. Taurus hingegen wurde von Deutschland und Schweden entworfen und ist seit 2004 im Einsatz. Der Ukraine verweigert die Bundesregierung das Waffensystem bisher.

Was haben Storm Shadow und Taurus gemeinsam?

Storm Shadow und Taurus sind zudem beide Luft-Boden-Raketen. Das bedeutet, dass sie aus der Luft abgeschossen werden, um Ziele am Boden oder zur See zu treffen. Viele Kampfjets, darunter der NATO-Kampfjet Eurofighter, können mit beiden System bestückt werden. Die Ukraine feuert Storm Shadows von ihren Suchoi Su-24 ab. Auch Taurus sind MBDA zufolge mit dem sowjetischen Kampfflugzeug kompatibel, allerdings würde es bis zu sechs Monate dauern, um die Jets und die Rakete aufeinander abzustimmen.

Was unterscheidet die Raketen?

Der wichtigste Unterschied liegt in der Reichweite: Während Taurus-Raketen Ziele in bis zu 500 Kilometer Entfernung treffen können, reichen Storm Shadow etwas über 250 Kilometer weit. Dies ist auch ein Grund, warum Scholz eine Lieferung von Taurus an die Ukraine ablehnt. Die Waffe könne, "wenn sie falsch eingesetzt wird, ein konkretes Ziel irgendwo in Moskau erreichen", sagte Scholz etwa Ende Februar auf einem Bürgerdialog in Dresden.