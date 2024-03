Videotranskript lesen

Eine ukrainische Drohne filmt ihren Sinkflug auf ein russisches Militärfahrzeug. Als sie einschlägt, reißt die Funkverbindung ab.



Aufnahmen wie diese sind in den vergangenen Wochen vermehrt in den sozialen Medien verbreitet worden.

Sie sollen ukrainische Angriffe auf Geländefahrzeuge vom Typ „Desertcross 1000-3“ zeigen.



Dabei handelt es sich um Fahrzeuge, die Russland eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr bei der chinesischen Firma Shandong Odes Industry bestellt hat.

Und das offenbar zum absoluten Spottpreis: Rund 17.000 Euro soll laut Medienberichten ein solches Fahrzeug im Einkauf kosten, von denen Russland angeblich mehr als 1.000 Stück bestellt hat.

Ein Schnäppchen im Vergleich zu millionenschweren Panzern, mit denen russische Soldaten bislang entlang der Front operierten.



Dass die Geländefahrzeuge nun offenbar verstärkt in Frontnähe eingesetzt werden, könnte einen einfachen Grund haben: Sie sind mobiler als Panzer, könnten Soldaten also schneller von A nach B bringen.

Darüber hinaus haben sie, anders als Panzer, kein Munitionsdepot an Bord. Verheerende Explosionen, etwa durch Treffer bei Drohnenangriffen, könnten somit umgangen werden.

Doch die Geländefahrzeuge haben auch Nachteile: Ihnen mangelt es an Panzerung. Und das kann für Soldaten mitunter tödliche Folgen haben – etwa, wenn in unmittelbarer Nähe Bomben oder Minen detonieren.



Ob die Fahrzeuge das Kriegsgeschehen entlang der Front verändern, darf jedoch bezweifelt werden.

Die Aufnahmen, die derzeit in den sozialen Medien kursieren, zeigen vor allem eins: zerstörte Fahrzeuge vom Typ “Desertcross 1000-3”.