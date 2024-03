Die ukrainische Armee hat derzeit viele Probleme. Eines davon: Es fehlt ihr an gut ausgebauten Defensivanlagen, um die Vorstöße der russischen Truppen entlang der Frontlinien aufzuhalten. Vor allem Panzersperren und Schützengräben gibt es laut Experten zu wenig. Zur Lösung dieses Problems könnte ein Gerät beitragen: der MDK-3, eine Pioniermaschine.

Dabei handelt es sich um ein gepanzertes Spezialfahrzeug aus Sowjetzeiten mit Schaufel und einer Fräse am Heck. Mit dieser Fräse gräbt sich das Fahrzeug durch das Erdreich, die überschüssige Erde wird zu den Seiten geschleudert, so entsteht eine Furche für einen Schützengraben, schreibt "Der Spiegel". Pro Stunde schafft die Maschine so durchschnittlich 50 bis 100 Meter pro Stunde.