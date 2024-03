In einer aktuellen Bewertung der Lage an der Front des Ukraine-Krieges beschreibt die US-amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW), dass die russische Armee im Westen der Oblast Donezk vorgerückt sei. Die Denkfabrik bezieht sich dabei auf geolokalisierte Aufnahmen, die zeigen sollen, wie russische Truppen südwestlich von Wuhledar vorgedrungen sind. Zudem sei es in der Region in der Nähe von Nowodariwka und im Grenzgebiet zwischen den Oblasten Donezk und Saporischschja zu Kampfhandlungen gekommen.