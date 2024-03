Der russische Duma-Abgeordnete Oleg Nilow hat sich nicht über die vielen Blumen zum Internationalen Frauentag gefreut, die Frauen in Russland geschenkt bekommen haben. Im Gegenteil: Er macht all jenen Vorwürfe, die am 8. März eine blumige Aufmerksamkeit besorgt haben.

Denn er wittert darin versteckte Hilfe für die Ukraine. "Wissen Sie, wohin das Geld in den meisten dieser milliardenschweren Ströme geflossen ist?", fragte Nilow laut einem Bericht von "The Moscow Times" bei einer Sitzung des Unterhauses der Duma. Demnach gab er auch selbst die Antwort auf seine Frage. "Nach Holland", sagte er und behauptete weiterhin, dass für die Feierlichkeiten zum Frauentag in Russland allein sechs Milliarden Dollar für importierte Blumen in die Niederlande geflossen seien. Damit würde dann wiederum indirekt das ukrainische Militär unterstützt, da die Niederlande Militärhilfe nach Kiew schicken.