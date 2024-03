Satellitenaufnahmen von russischen Militäreinrichtungen sollen zeigen, dass Moskau langsam die Panzer ausgehen. Es blieben nur noch solche in den Lagern, die in schlechtem Zustand seien oder nicht einmal mehr als Ersatzteillager dienen könnten, berichtet das amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW), das die Satellitenaufnahmen selbst nicht verifizieren konnte.

Dara Massicot, eine Forscherin der amerikanischen Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden, kommt in einer Analyse zu dem Schluss, dass die meisten Panzer bereits aus der strategischen Reserve entnommen wurden. Nach Massicots Einschätzung wird die Zahl der russischen Panzer in den nächsten Jahren dramatisch zurückgehen, sollte es weiterhin so viele Geräte im Krieg einsetzen.

ISW: Nicht ausreichend neue Panzer produziert

"Im Jahr 2023 hat Russland 1.200 Panzer und 2.500 gepanzerte Fahrzeuge, die zuvor langfristig eingelagert waren, wiederbelebt, während nur 200 neue oder modernisierte Panzer produziert wurden", schreibt Massicot in einem Artikel für das Magazin "Foreign Affairs". Zwischen 25 und 40 Prozent der strategischen Reserven mit neueren Fahrzeugen seien bereits für den Einsatz in der Ukraine entnommen worden.

Nach Beobachtungen des ISW hat die russische Armee in den vergangenen Jahren kaum neue Panzer in nennenswertem Umfang produzieren lassen. Man habe vorhandene Kampfgeräte modernisiert oder alte aus den Vorräten geholt. "Russland könnte in den nächsten Jahren mit Ausrüstungsengpässen konfrontiert sein, wenn die derzeitige Verlustrate in Russland gleich bleibt oder sich beschleunigt und das derzeitige Niveau der russischen Neufahrzeugproduktion beibehalten wird", heißt es in der Einschätzung des Instituts.